Комфорт Мебель PRO
Мы поможем создать идеальный интерьер для вашего дома.
Наша компания предлагает большой выбор мебели из каталога или изготовленной на заказ по вашим размерам с гарантией от производителя.
Мы производим:
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- Кухни
- Шкафы
- Гардеробные
- Спальни
- Детские
- Прихожие
- Столы
- Торговую мебель
В заказе будут соблюдены все необходимые размеры, наиболее удобная планировка (угловая, линейная, встраиваемая или корпусная мебель и т.д.), максимально практичное наполнение шкафов (выдвижные ящики, полки, штанги и пр.), стиль исполнения (классический, прованс, минимализм и т.п.).