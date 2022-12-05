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Лучшие
кухни

В стиле "Лофт"

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Кухня
«Модерн»

Удобные в эксплуатации
и простые в установке
Длина 5 м
Фасады - МДФ

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Комфорт Мебель PRO

Мы поможем создать идеальный интерьер для вашего дома.

Наша компания предлагает большой выбор мебели из каталога или изготовленной на заказ по вашим размерам с гарантией от производителя.

Мы производим:

:

  • Кухни
  • Шкафы
  • Гардеробные
  • Спальни
  • Детские
  • Прихожие
  • Столы
  • Торговую мебель

В заказе будут соблюдены все необходимые размеры, наиболее удобная планировка (угловая, линейная, встраиваемая или корпусная мебель и т.д.), максимально практичное наполнение шкафов (выдвижные ящики, полки, штанги и пр.), стиль исполнения (классический, прованс, минимализм и т.п.).

 

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+7 (985) 750 59 99
admin@komfort-mebelpro.ru
г. Москва, ул. Новогиреевская 28А, офис 214
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